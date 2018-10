Montesilvano, Commissione mense scolastiche: nuovi membri nel direttivo

In vista dell'imminente cambio del servizio mensa nelle scuole che avverrà da gennaio 2019, l'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rosaria Parlione, ha incontrato le mamme che entrano a far parte della commissione di controllo. Alla riunione hanno partecipato anche Camillo D'Ercole della Cir Food, attuale società che si occupa dei pasti per circa 1300 bambini, e la dottoressa Marisa Calabrese, nutrizionista del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Asl. Dal prossimo anno il servizio di refezione scolastica verrà affidato alla Serenissima Ristorazione.

Le richieste formulate dalle rappresentanti dei genitori hanno riguardato in particolare il consumo di frutta e la possibilità di visitare il centro cottura. Insieme hanno inoltre posto come obiettivo la riduzione al minimo dei rifiuti alimentari, cercando di evitare inutili sprechi.