Commercianti di corso Umberto a Montesilvano decisi ma aperti al dialogo: "Servono i fatti concreti, finito il tempo delle promesse"

Fatti concreti e non promesse. È questa la richiesta che arriva dai commercianti dell'associazione "Commercianti Montesilvano nel cuore" che replica alle dichiarazioni degli amministratori comunali, in particolare il sindaco De Martinis e l'assessore Aliano, dopo la polemica innescata dalla stessa associazione sulla crisi del commercio in corso Umberto ed il problema dei semafori killer.

Secondo i commercianti, ci sarebbero sul tavolo solo promesse e nessun fatto concreto, aggiungendo che nessuna polemica è stata innescata per motivi politici ma solo per il fatto che dal 2012 vengono avanzate proposte e chiesti incontri con il Comune senza ottenere mai ascolto:

Sappiamo bene che la nuova amministrazione si è insediata da sei mesi ma sappiamo altrettanto bene che i componenti sono pressappoco gli stessi della giunta precedente, guidata dal sindaco Maragno. Purtroppo dobbiamo registrare che, nonostante ciò, i primi sei mesi a Montesilvano sono stati sufficienti solo per ripartire gli incarichi, organizzare il Jova Beach Party, concretizzare la tassa di soggiorno e mettere a bando sei semafori trappola, volendo fare una sintesi estrema di ciò che ci ha riguardati da vicino. Ma non c' è stato ancora modo di spostare dieci cassonetti o cominciare a rivedere il piano insegne e

cartelli pubblicitari. Eppure, non c’è bisogno di progetti milionari per migliorare il centro di Montesilvano e per mantenerlo pulito, decoroso, cioè per svolgere quella che si chiama ordinaria manutenzione

Progetti già presentati, secondo l'associazione, e pronti per essere realizzati senza grandi investimenti, e l'augurio è che per il futuro prima di avviare interventi sul territorio vengano ascoltati gli operatori professionali:

Tornando a corso Umberto ci chiediamo il motivo di tanto accanimento nella zona commerciale con le foto-trappola e nessun controllo nelle vie prive di semafori. Si rischia solo di penalizzare gli automobilisti, tenendoli lontani da alcune strade dove la multa scatta per frazioni di secondo, e dove la segnaletica sbiadita sicuramente non aiuta nelle ore notturne ad evitare la sanzione. Sappiamo anche che i tanto decantati temporizzatori saranno la foglia di fico per coprire la nuova tipologia di multa che si sommerà alle precedenti e pioverà come grandine sugli automobilisti.

La strada dei salassi e delle sanzioni, concludono i commercianti, dev'essere abbandonata aprendo invece un reale dialogo con proposte serie e concrete di rilancio.