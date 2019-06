Montesilvano, il comitato Saline Marina Pp1: "Città e mare con tante barriere"

Tante barriere architettoniche per disabili e bambini, nonostante la Bandiera Verde appena conquistata. Il comitato Saline Marina Pp1 torna sulla questione dell'accessibilità urbana a Montesilvano, sollevando diverse critiche in merito alla reale accessibilità per bambini, famiglie e disabili delle spiagge cittadine e di molti spazi di aggregazione, chiedendo maggiore coinvolgimento e criterio nei progetti di edilizia locale ed urbanistica:

Il nuovo intervento su piazza Venezuela, firmato dall’ufficio tecnico comunale, di dubbia qualità e senza il nome di un progettista, realizzato da un’impresa locale che tanto è stata criticata per abbattimenti, capitozzature e rasature al suolo del verde cittadino, costa oltre 21 mila euro, ma tra le tante perplessità progettuali ed esecutive, rischia di essere citato in giudizio dai cittadini e

operatori del PP1 per non rispettare le norme nazionali sulle barriere architettoniche.

Tutte le norme prescrivono per nuovi marciapiedi e percorsi pedonali un minimo di 1,5 m. Non si capisce perché il camminamento perimetrale della nuova piazza, di appena 1 m, debba risultare inaccessibile e due carrozzelle che

si incrocino, sia privo di alberi che la ombreggino e di idonea illuminazione. Mentre il parallelo marciapiede di via Aldo Moro, fiancheggiato dai pini storici, è tuttora inagibile perché dissestato dalle radici delle piante e con pavimentazioni disconnesse