Il comitato Saline Marina pp1 dopo l'incontro con l'assessore Aliano: "La mobilità sostenibile non s'improvvisa"

L'assocazione Saline Marina Pp1, con il presidente Di Giampietro, interviene in merito all'incontro avuto dal comitato e dalle altre associazioni ambientaliste con l'assessore comunale di Montesilvano Aliano, relativo alla nuova pista ciclabile sul lungomare nord di Montesilvano, ed agli altri problemi legati mobilità e traffico della città.

Il comitato ribadisce la contrarietà al progetto di rialzo della strada lungomare nella zona del Jova Beach Party, invece del solo rialzo della pista ciclabile come richiesto dall'associazione anni fa, in quanto si tratterebbe di un intervento fuori norma e pericoloso per ciclisti e pedoni, oltre che antiestetico.

Immediatamente va avviata la piantumazione e sistemazione a verde delle siepi frangivento e parasabbia e degli alberi, e va avviato un progetto di riqualificazione del verde e degli arredi, esteso a tutto il lungomare, assegnato con concorso pubblico, a progettisti del verde capaci e competenti come principale strategia di riqualificazione della riviera.

Sul fronte degli allagamenti serve una riprogettazione dell'intera rete idraulica e non solo pompe mobili adeguando la rete alla popolazione della terza città d'Abruzzo. Anche la mobilità sostenibile va riprogrammata in un progetto più ampio che contempli pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico.

Per poter pedonalizzare la riviera, almeno in orari e periodi estivi, è indispensabile trovare un'alternativa modale ai 20 mila veicoli che ogni giorno la percorrono. Non si può ulteriormente rinviare il tema del trasporto pubblico in sede propria, insieme ai percorsi pedonali e ciclabili, sulla Strada Parco.

La strada parco, secondo l'associazione, va poi riqualificata come un boulevard urbano della mobilità sostenibile, legata agli altri percorsi ciclopedonali con arredi specifici, alberate e protezioni sfruttando l'asse anche per le linee bus già esistenti:

Il sistema del trasporto pubblico, a priorità semaforica e baricentrico, va legato ai parcheggi di interscambio, pluripiano e intermodali (di cui ancora Montesilvano, con 4 mila posti letto alberghieri è priva) a Silvi Stadio, Marina di CSA, Montesilvano Alberghi. Presso la stazione di Montesilvano PP1 va realizzato il Terminal bus, non presso il parco Libertá per un'integrazione intermodale e di interscambio park-and-drive , park-and-bike.

Per il comitato, questi temi vanno affrontati con il dialogo e con un progetto condiviso, per il futuro stesso dell'interà città di Montesilvano.