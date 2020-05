Il Comitato civico "Il Gabbiano" tende la mano all'amministrazione comunale di Montesilvano

Ottavio De Martinis ha incontrato Stefano De Sanctis, presidente del Comitato "Il Gabbiano", e il suo vice Marino D'Ovidio.

Dal colloquio è scaturita la volontà comune di instaurare un rapporto di collaborazione per organizzare una serie di iniziative e manifestazioni nell'interesse della collettività.

Nelle intenzioni del direttivo c'è il coinvolgimento di tutti i componenti per far sì che il loro operato non si limiti soltanto al quartiere Pp1, ma si estenda anche in altre zone della città.

L'impegno de "Il Gabbiano" volge su sicurezza, viabilità, verde pubblico e giardini, trasporti, raccolta rifiuti, turismo, manifestazioni e cultura, sulla realizzazione di un piano commerciale, sui servizi sociali, sull’ambiente e sul territorio.