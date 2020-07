Comitato Carrozzati: "La passerella per i disabili della spiaggia di Montesilvano ripristinata a nostre spese"

«È stato fatto tutto a nostro carico, senza aver ricevuto dal Comune nessuna autorizzazione formale».

L'attacco del presidente del Comitato Carrozzati, Luigi Fraioli, è diretto ed esplicito.

Il ripristino della passerella per disabili, sull'ex spiaggia libera senza barriere di Montesilvano che si trova adiacente al lido Giulietta, è stato eseguito da privati cittadini e di questa iniziativa, la Commissione Servizi Sociali era comunque a conoscenza.

Una procedura che solleva anche alcuni dubbi in merito alla sua regolare applicazione, vista la mancanza di autorizzazioni per l'affidamento dei lavori di un'opera posta in area demaniale e portata a termine da alcuni componenti del comitato. Inoltre, a seguito della cancellazione della spiaggia libera accessibile, confinante con lo stabilimento, gli ombrelloni del lido Giulietta sono aumentati sensibilmente e lo spazio rimanente è stato trasformato in un campo da gioco.

«Non capiamo la necessità di rinunciare alle spiagge accessibili, realizzate a spese della collettività e a beneficio di tutti i cittadini. Le motivazioni legate alla prevenzione del contagio sono insufficienti a garantire tale decisione. Le autorità competenti sono invitate ad intervenire per fare chiarezza. Alla luce di tutte queste considerazioni, noi del Comitato Carrozzati riteniamo di non dover ringraziare né il Comune di Montesilvano, né il lido Giulietta», dice Fraioli.