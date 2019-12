Nominato il nuovo comandante della polizia municipale di Montesilvano: è il maresciallo Casale

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis,e il segretario generale Angela Erspamer, presidente della commissione per l'incarico a tempo determinato, hanno nominato per i prossimi tre anni Nicolino Casale quale nuovo comandante della polizia locale e l'ingegnere Gianfranco Niccolò nel ruolo di dirigente del settore pianificazione e gestione territoriale.

L'incarico conferito a Casale è di fatto una formalità, dal momento che già da qualche mese l'ufficiale aveva di fatto sostituito Antonella Marsiglia alla guida del comando dei vigili urbani. Per lui, montesilvanese autentico e appassionato di ciclismo, è il coronamento di una carriera iniziata circa 40 anni fa quando, giovanissimo, entrò come stagionale per poi passare effettivo nel giro di poco tempo. Laureato con il massimo dei voti e lode in economia e management, il maresciallo Nicolino Casale è passato di grado ricoprendo anche le funzioni di responsabile dei corsi di educazione stradale nelle scuole e di docente per alcune società di formazione professionale.