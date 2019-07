Al via il ciclo "I colori del cinema" a viale Europa a Montesilvano

Otto appuntamenti con il cinema all'aperto, con una selezione di film adatti sia a un pubblico adulto che ai bambini.

Questa quarta edizione de "I colori del Cinema" si caratterizza per la scelta delle pellicole, tutte introdotte da Davide Desiderio, regista e docente pescarese, che darà vita ad interessanti cineforum per accompagnare il pubblico alla visione di grandi classici scelti dall'associazione "Pescara Punto Zero".

Si comincia stasera, venerdì 12 luglio, con il film "Ricomincio da tre". Protagonista l'indimenticabile Massimo Troisi.

Lo schermo è quello di viale Europa a Montesilvano, scelta come sede principale per le proiezioni. Sabato 20 luglio e lunedì 12 agosto il cinema si sposterà nella pineta di Santa Filomena, all'incrocio con via Lago Di Bomba, mentre mercoledì 24 luglio, nel piazzale della chiesa di madonna della neve a Montesilvano Colle, si renderà omaggio al maestro Franco Zeffirelli con il capolavoro "Fratello Sole, sorella Luna".

Questo il cartellone completo (inizio ore 21):

VENERDÌ 12 LUGLIO

viale Europa - “RICOMINCIO DA TRE”

SABATO 20 LUGLIO

pineta di Santa Filomena, incrocio con via Lago di Bomba - “CHEF - RIDERE DI GUSTO”

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

chiesa della Madonna della Neve - Montesilvano Colle - “FRATELLO SOLE SORELLA LUNA” (omaggio a Franco Zeffirelli)

VENERDÌ 26 LUGLIO

viale Europa - “A STAR IS BORN”

DOMENICA 4 AGOSTO

viale Europa - "PENSAVO FOSSE AMORE...INVECE ERA UN CALESSE"

SABATO 10 AGOSTO

viale Europa - “LA RISPOSTA È NELLE STELLE”

LUNEDÌ 12 AGOSTO

pineta di Santa Filomena, incrocio con Via Lago di Bomba (ore 21:30) - “OCEANIA”

SABATO 24 AGOSTO

viale Europa - “BOHEMIAN RHAPSODY”

Ingresso libero alle serate, per informazioni: 3934354209 - pescarapuntozero@gmail.com

