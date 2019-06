Montesilvano: beccato con la cocaina, arrestato dai carabinieri

I militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, L.S. 36 anni, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, più un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Questa mattina, l'udienza di convalida ha stabilito la detenzione cautelare ai domiciliari