Due clandestini sorpresi dalla polizia a Montesilvano ed espulsi

La polizia di Pescara ha sopreso due clandestini a Montesilvano.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura hanno individuato due cittadini di nazionalità albanese irregolari.

Entrambi sono stati accompagnati alla frontiera ieri, martedì 27 novembre, con il conseguente divieto di reingresso in Italia per i prossimi 5 anni, a seguito di decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Pescara.

Le due espulsioni rientrano nell'attività di contrasto all’immigrazione clandestina. I due albanesi sono stati rintracciati a Montesilvano nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 novembre da un equipaggio della polizia stradale.

Il primo, 46 anni e già destinatario di un provvedimento di espulsione del prefetto di Varese emesso nel 2012, risulta censito con svariati nominativi alias forniti in occasione dei vari controlli e ha già riportato una condanna per i reati di associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione;

Il secondo, 45 anni già destinatario di un decreto di espulsione del prefetto di Chieti emesso nel 2010 e censito con svariati nominativi alias forniti in occasione dei vari controlli, risulta aver riportato svariate condanne dai tribunali di Campobasso, Chieti, Foggia, Frosinone e Padova per reati inerenti gli stupefacenti, la detenzione di armi e lo sfruttamento della prostituzione, nonché per delitti contro la persona come minaccia, lesioni e un tentato omicidio.