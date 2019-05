Montesilvano, cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri per il 20esimo anniversario della Compagnia

In occasione del ventennale dell'istituzione della Compagnia dei carabinieri di Montesilvano, il sindaco Maragno a seguito della delibera del consiglio comunale votata all'unanimità, conferirà la cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri, alla presenza del Generale Carlo Cerrina Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, delegato dal Comandante Generale dell’Arma Giovanni Nistri. Saranno presenti anche il comandante provinciale Colonnello Riscaldati ed il sottotenente Agostinelli della compagnia di Montesilvano, oltre al maresciallo maggiore Domenico Addesi, comandante della Stazione

Carabinieri di Montesilvano.

Il 21 aprile 1999 fu inaugurata la compagnia ed i carabinieri da sempre sono l'unico presidio di polizia sul territorio di Montesilvano, con un impegno costante per i cittadini. Solo nel 2018 oltre 10.000 persone si sono recate in caserma per qualsiasi tipo di situazione. Nel 2018 inoltre i delitti sono calati del 10% rispetto all'anno precedente.