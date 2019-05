Montesilvano e Città Sant'Angelo senza luce, task force dei carabinieri

Per prevenire azioni furtive e per garantire l'incolumità dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno messo in atto un rafforzamento dei controlli sul territorio con diverse autovetture e pattuglie, in collaborazione con i colleghi di Città Sant'Angelo, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. Tutte con lampeggianti accesi per scoraggiare i malintenzionati. Il risultato dell'operazione ha fatto registrare la totale assenza di reati predatori, con l'unica eccezione del danneggiamento di una porta antipanico all'istituto "Spaventa" di Città Sant'Angelo. Il Comandante Donato Agostinelli ha ringraziato questa mattina tutti gli uomini che hanno collaborato in sinergia con i militari dell'Arma. Durante il servizio sono stati controllati 30 mezzi e circa 70 persone.