Il Cipas sul nuovo semaforo photored in via Vestina a Montesilvano: "Servirebbero degli autovelox"

Installare degli autovelox per risolvere il problema della sicurezza lungo via Vestina a Montesilvano. A parlare è il presidente per Montesilvano dell'associazione dei consumatori “Contribuenti Abruzzo” Di Giacomo, che interviene in merito all'annuncio, fatto dall'amministrazione comunale, di installare quattro nuovi semafori lungo le strade della città, uno dei quali all'incrocio fra via Vestina e via Marco Polo. L'obiettivo del Comune è scoraggiare gli automobilisti a percorrere l'asse stradale ad alta velocità, ma secondo Di Giacomo si tratta di una misura che servirà a poco per questo problema che affligge via Vestina soprattutto di notte.

Per questo, occorrerebbero dei rilevatori di velocità fissi:

"Nella ripresa autunnale delle scuole probabilmente registreremo solo un maggior traffico, con lunghe code, in prossimità dei semafori. Il problema della strada risiede nelle ore notturne, con le auto che scorazzano a tutta birra e comunque nel percorso ad alta velocità della via, non certo perché gli automobilisti indisciplinati passino con il rosso

Sicuramente uno degli impianti sarà installato fra Corso Umberto e viale Europa, mentre gli altri sono ancora in fase di studio ed il comandante della polizia municipale Casale aveva proprio proposto l'installazione in via Vestina.