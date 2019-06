Montesilvano: si stacca una ventola nella galleria della circonvallazione, code e disagi

Lunghe code e disagi per gli automobilisti che nel pomeriggio di oggi stanno percorrendo la circonvallazione Francavilla - Montesilvano. A causa del distacco di una ventola nella galleria "I Pianacci" l'uscita in direzione di Montesilvano Nord e la stessa galleria sono state chiuse per eseguire i lavori di riparazione.

Chi proviene dunque dalla direzione sud è costretto ad uscire allo svincolo di Santa Filomena, dove si è formata una lunga coda che ha congestionato il traffico. Sul posto l'Anas sta procedendo alla riparazione per consentire la riapertura della galleria e dello svincolo in tempi brevi. Molti automobilisti hanno segnalato i disagi anche su Facebook sconsigliando di immettersi lungo la circonvallazione nella zona fra Pescara e Montesilvano.