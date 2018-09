Chiesa data alle fiamme a Montesilvano, il sindaco teme la matrice dolosa

Francesco Maragno commenta così l'incendio che ha gravemente danneggiato la chiesa dei Santi Innocenti Martiri.

«Sono particolarmente amareggiato per quanto accaduto. Mi sono subito confrontato con i carabinieri, affinché venga accertata la natura di questo atto, che purtroppo temo possa nascondere una matrice dolosa. Questa amministrazione darà il massimo supporto sia per le attività di indagine che per le azioni necessarie alla restituzione della chiesa alla comunità dei fedeli che la frequentano».

Va ricordato che già nel 2013 la chiesa andò a fuoco, riportando anche in quella occasione seri danni.