Montesilvano, consegnati i riconoscimenti per il Premio Nassiriya 2018

Va in archivio l'edizione 2018 del "Premio Speciale Nassiriya", lasciando un segno permanente nella memoria di chi ogni anno intende ricordare con una toccante manifestazione le 28 vittime dell'attentato in Iraq compiuto dai terroristi il 12 novembre del 2003. L'affollatissima sala di Palazzo Baldoni era composta da autorità civili e militari di altissimo profilo. Grande senso di partecipazione da parte dei presenti durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, intonato da due allievi della Nuova Scuola Comunale di Musica, Guido Centorame al violino e Silvia De Luca all'arpa.

Assenti Irene Pivetti, presidente emerito della Camera dei deputati, il generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi e il giornalista Rai Duilio Giammaria, quest'ultimo collegato in diretta skype.

Il sindaco Maragno:

"Ho visto alcuni premiati intervenire con i propri figli. Un modo emblematico per ricordare che sotto la divisa ci sono uomini e donne con affetti e sentimenti profondi, che si distinguono, in Italia e nel mondo, per una umanità che ci viene riconosciuta ovunque, durante le missioni internazionali e durante gli interventi nel nostro Paese e nella nostra città, per cui ringraziamo i nostri premiati anche con la nostra manifestazione"

..