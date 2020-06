A fine anno il centro sportivo Trisi diventerà il fiore all'occhiello di Montesilvano

L'architetto Salvatore Colletti, progettista dei lavori, e l'ingegnere comunale Marco D'Alonzo, responsabile unico del procedimento, sono stati incaricati dal Comune di Montesilvano a seguire e portare avanti i lavori di adeguamento e miglioramento del centro sportivo Trisi, affidato all'impresa LX srl di Segrate (MI).

Dal bilancio comunale sono stati destinati per questo progetto di riqualificazione 445mila euro che serviranno per la realizzazione di un campo per il paddle e una serie di interventi di risanamento di muri e pavimenti dell'edificio comprendente gli spogliatoi, i servizi igienici e altre stanze destinate al magazzino e all'accoglienza dei fruitori.

L'adeguamento dei servizi è anche in funzione degli atleti diversamente abili. Aggiustamenti e ritocchi riguarderanno i campi da gioco al coperto per il tennis, il calcio a cinque, il minibasket ed il calciotto e gli altri campi esterni in resina che verranno impermeabilizzati e resi più luminosi per permettere lo svolgimento di partite in notturna. Al centro sportivo Trisi è possibile anche praticare volley e pattinaggio. La fine dei lavori è prevista per la data del 29 dicembre 2020.