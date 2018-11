Montesilvano, decolla il centro di raccolta in via Inn: superata quota mille

Un buon risultato per il centro raccolta in via Inn a Montesilvano, che fa felice l'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli e che evidenzia la crescente volontà dei montesilvanesi di mantenere pulita la propria città. La quota utenti che usufruiscono del servizio ha raggiunto la ragguardevole cifra di mille ed è un risultato che premia l'utilità del centro di raccolta di via Inn, entrato in funzione dallo scorso mese di luglio. Nell'apposita area è possibile conferire rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche, residui di potature, mobilia varia e olio vegetale.