Rifiuti a Montesilvano: piace il centro di raccolta, aumentano gli utenti

Il servizio offerto dal Comune di Montesilvano e gestito da Formula Ambiente e Sapi sta funzionando. Cresce il numero dei cittadini che utilizzano il centro di raccolta per depositare rifiuti ingombranti, apparecchiature elettroniche in disuso, scarti di potature, mobili desueti, olio vegetale e altro materiale che non si può conferire nei normali cassonetti della spazzatura.

I dati raccolti indicano 662 persone che hanno recepito il messaggio e cambiato le proprie abitudini in tema di smaltimento dei rifiuti. Il successo del centro di via Inn spinge l'amministrazione comunale a bruciare le tappe per realizzare al più presto altri due aree di raccolta, una a Montesilvano Colle e l'altra in via Nilo destinata al riciclo e al riuso.

I residenti possono recarsi al centro di raccolta di via Inn nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12,30 mentre nel pomeriggio dalle 15 alle 18 solo il martedì e il giovedì. Per il ritiro a domicilio degli ingombranti basta prendere appuntamento telefonico al numero verde 800 195315 chiamando dal fisso e 085 8620460 per i dispositivi cellulari.