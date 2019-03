A Montesilvano apre un centro gratuito di assistenza psicologica e da sovraindebitamento

Aprirà ufficialmente lunedì prossimo, 11 marzo, a Montesilvano il primo centro abruzzese di "Assistenza psicologica e da sovraindebitamento".

L'iniziativa di questo help center è promossa dalle associazioni Contribuenti Abruzzo, Famiglia nel cuore e Cipas in ascolto.

«Abbiamo riscontrato un coinvolgimento biunivoco tra chi ascolta e chi è ascoltato», fa sapere Donato Fioriti, presidente nazionale Cipas e per l'Abruzzo dell'associazione dei consumatori Contribuenti Abruzzo, «provando a liberare il cittadino dal suo bisogno. In buona sostanza, ci prendiamo carico delle storie di sofferenze, psicologiche ed economiche, provando ad orientare le persone verso una rilettura delle loro reali esigenze, con una ricerca di soluzioni e servizi adeguati presenti sul territorio».

L'help center di Montesilvano sarà aperto ogni lunedì dalle ore 17 alle 19 nella sede di Contribuenti Montesilvano). «Il gruppo di lavoro», spiega Mario Di Giacomo, presidente di Contribuenti Montesilvano, «conta, per l’assistenza di ascolto e psicologica, l’operatrice Macciocca Maria Caterina (presidente Cipas in Ascolto), la psicologa clinica e Human Coach Monia Colantonio (Famiglia Nel Cuore) e la Claudia Fioriti (scienze e tecniche psicologiche). Per la parte di assistenza da sovraindebitamento il Ernesto D’Onofrio (direttore Contribuenti Abruzzo) e l'avvocato Marco Di Biase (Cipas Abruzzo)».

Tutti i servizi di base e di prima assistenza sono completamente gratuiti per i cittadini di Montesilvano (è anche possibile prenotare l’incontro via fax: 085.292226 /mail: cipas.eu@gmail.com/)

SINTETICAMENTE I SERVIZI POSTI A DISPOSIZIONE

ASSISTENZA DI ASCOLTO E PSICOLOGICA

1. Sostegno alla genitorialità, ai minori e agli altri membri della famiglia, al fine di garantire rapporti più sereni anche in situazioni di conflitto elevato tra genitori;

2.nascita dei Gruppi di parola per figli di genitori separati;

3.parent Training (Gruppo di potenziamento strategie educative rivolto ai genitori con difficoltà nel gestire i figli);

4.assistenza psicologica domiciliare.

ASSISTENZA DA SOVRAINDEBITAMENTO

1. informazione di base sul sovraindebitamento

La Legge n.3/2012 lo qualifica come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

2. composizione della crisi da sovraindebitamento - OCC

I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

3. analisi personalizzata della situazione e azioni relative

ALTRI SERVIZI

ASSISTENZA CONTENZIOSI