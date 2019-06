A Montesilvano si seleziona personale per il Censimento 2019

Sul sito istituzionale del Comune di Monntesilvano è stato pubblicato l'avviso pubblico per partecipare alle selezioni per il ruolo di rilevatore Istat.

L'incarico verrà assegnato, tramite graduatoria, a laureati e/o diplomati che abbiano una buona conoscenza degli strumenti informatici.

Possono partecipare sia i dipendenti della pubblica amministrazione che soggetti esterni.

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2019 si effettuerà da ottobre a dicembre. Le persone ammesse dovranno sostenere un corso di formazione e saranno regolarmente retribuite. Regolamento e moduli di adesione sono scaricabili nella sezione "Avvisi Pubblici".

Per visionare l'avviso pubblico basta cliccare QUESTO LINK.

Per il modulo di domanda per i dipendenti della pubblica amministrazione basta cliccare QUI, mentre per i soggetti esterni QUESTO LINK.

La presentazione delle domande deve avvenire entro il 2 luglio.