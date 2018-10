Censimento Istat a Montesilvano, scatta la polemica

Da pochi giorni è partito il censimento Istat a Montesilvano.

Dal Comune fanno sapere che in alcune zone della città saranno presenti degli incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento, che andranno casa per casa a consegnare il questionario da compilare.

Per i residenti vi è l'obbligo di trascrivere i dati richiesti in forma anonima, pena sanzioni. Un sistema di rilevazione che non piace, a detta di molti.

Sbagliata l'impostazione che impone di aprire la porta e far entrare qualcuno nella propria abitazione. L'appello che giunge dall'Ufficio Elettorale è proprio quello di prestare massima attenzione e prudenza e di accertarsi dell'identità dei rilevatori. In caso di dubbi, prosegue il comunicato, si consiglia di allertare leforze dell'ordine e di rivolgersi al centralino comunale 085/44811.

Chi ha stabilito questo metodo è dunque consapevole del potenziale rischio di raggiri e di intrusioni, fermo restando che molte persone trascorrono gran parte della giornata fuori casa e spesso sono irreperibili. Sarebbe più semplice, stando ai consigli di parecchi cittadini, consegnare il modulo per corrispondenza o permettere a tutti di ritirarlo comodamente in municipio, per poi riconsegnarlo nei termini stabiliti.

La questione va avanti, tra mille polemiche e tante proteste.