Montesilvano, inizia il censimento sugli impianti pubblicitari, le raccomandazioni dell'assessore Comardi

L'agenzia Andreani Tributi ha incaricato alcuni notificatori ad effettuare un'attività di censimento su tutto il territorio di Montesilvano. L'analisi riguarda esclusivamente gli impianti pubblicitari e le occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'assessore ai Tributi, Deborah Comardi, precisa che

"questa operazione ha come finalità di stilare una banca dati delle insegne pubblicitarie e dei passi carrabili ma non implica, tuttavia, che questi incaricati debbano entrare in abitazioni o proprietà private"