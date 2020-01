Cena degli auguri per la Misericordia di Pescara [FOTO]

Cena degli auguri per la Misericordia di Pescara. L'evento si è tenuto al ristorante "Il Mulino" di Montesilvano, alla presenza di volontari e collaboratori dell'associazione che, prima della fine delle vacanze di Natale, hanno voluto riunirsi per scambiarsi gli auguri e trascorrere una serata in allegria.

Il tutto, con l'accompagnamento musicale di Federico Di Tieri. Sono state organizzate 2 tombolate con i premi messi in palio da varie attività commerciali del comprensorio. La governatrice Paola Toppi ha espresso soddisfazione: