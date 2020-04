Montesilvano: si rifugia nel casotto in legno dell'azienda di soggiorno e viene denunciato

E' stato individuato e successivamente denunciato, dopo averlo fatto allontanare dalla struttura in legno utilizzata come accampamento provvisorio. Un cittadino del Marocco, protagonista in passato di altre azioni illegali, aveva trasformato la sede dell'azienda di soggiorno di Montesilvano, sul lungomare, in una dimora occupata abusivamente.

La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata grazie al consigliere comunale Francesco Di Pasquale che per primo si era accorto della presenza dell'extracomunitario. Accompagnato in caserma, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri. Il giovane non ha opposto alcuna resistenza.