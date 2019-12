Accese le luci della Casa di Babbo Natale a Montesilvano, torna la magia in via Leopardi [FOTO]

La Casa di Babbo Natale di via Leopardi a Montesilvano è stata accesa, come tradizione ormai, ieri domenica 8 dicembre.

Grande effetto scenico e luminoso anche per questo Natale 2019 per l'abitazione di via Leopardi che già nella giornata di ieri ha visto il passaggio di numerosi curiosi.

Numerose le luci e le decorazioni installate sulla palazzina di due piani a pochi passi dal lungomare.

Saranno numerosi i curiosi che ammireranno il suggestivo gioco di luci che attira famiglie, bambini e passanti. Immancabile anche un presepe, quest'anno di nuova realizzazione.