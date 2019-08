Una carrozzina in regalo alla spiaggia accessibile di Montesilvano

La spiaggia accessibile di Montesilvano si arricchisce di un altro strumento importante al servizio dei fruitori. Una carrozzina per disabili che permette lo spostamento agevole sulla sabbia è l'omaggio gradito di un anonimo benefattore. Gli esponenti del Comune, con in testa il sindaco Ottavio De Martinis, la consigliera delegata alla Disabilità Paola Ballarini e il responsabile dell'Ufficio Disabili Claudio Ferrante, ringraziano pubblicamente il generoso donatore, sottolineando il gesto di concreta solidarietà, sensibilità ed altruismo.

La sedia a rotelle speciali, denominata Solemare, si aggiunge alle tre già in dotazione. I due tratti di spiaggia senza barriere, ricavati sull'arenile all'altezza di via Dante e via Bocca di Valle, sono attenzionati dal Ministero della Disabilità e sono state rese ulteriormente funzionali con l'aggiunta di nuove palme e il supporto dei ragazzi dello Sprar che garantiscono assistenza e pulizia. Per l'anno prossimo sono previste le installazioni di bagni e docce.