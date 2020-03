La Caritas in appoggio all'Azienda speciale di Montesilvano

Con il prolungarsi dell'isolamento forzato e della chiusura di molte realtà produttive, iniziano a registrarsi i primi casi di famiglie in seria difficoltà economica per mancanza di reddito.

A Montesilvano, l'Azienda speciale ha attivato un servizio in collaborazione con la Caritas e il Pronto Intervento Sociale per venire incontro alle sempre più crescenti richieste dei cittadini che non hanno più liquidità per acquistare viveri e beni di prima necessità. L'assessore comunale alle Politiche Sociali, Barbara Di Giovanni, spiega il funzionamento dell'iniziativa:

"Le richieste di famiglie in stato di disagio vengono gestite attraverso la Caritas, che consegna a domicilio pacchi alimentari e pasti, quando c'è la reale impossibilità di uscire oppure indichiamo loro l'emporio solidale, in corso Umberto a Montesilvano, per il ritiro di alimenti. Ci sono anche nuclei familiari nuovi, che prima di questo periodo non erano seguiti dall'Azienda speciale e altri invece supportati già da tempo dall'inclusione sociale".

Il numero telefonico di riferimento è lo stesso che viene utilizzato per il sostegno psicologico (0854481326) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.