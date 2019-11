Premiati a Montesilvano due carabinieri giunti al traguardo della pensione

In servizio fino all'ultimo giorno di lavoro, in maniera irreprensibile, nel pieno rispetto della divisa e dei compiti che l'Arma dei carabinieri gli ha assegnato.

Onore al merito per due appuntati con qualifica speciale che hanno raggiunto il traguardo della pensione.

Paolo Marcedula e Antonio Palmisano si sono distinti in numerose operazioni, anche piuttosto delicate e pericolose.

Il sindaco di Montesilvano, De Martinis, ha inteso riconoscere ai due militari un doveroso omaggio da parte dell'amministrazione comunale. «Entrambi continueranno a dare il loro contributo per il bene della collettività nella locale associazione dei carabinieri», dichiara il primo cittadino di Montesilvano, «il nostro premio simboleggia la gratitudine per tutto quello che hanno fatto in questi anni e corre l'obbligo di far sentire loro il nostro orgoglio e la nostra vicinanza».