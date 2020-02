Al via l'atteso cantiere per i pannelli fonoassorbenti lungo la ferrovia a Montesilvano - FOTO

Ruspe all'opera nel tratto del quartiere Pp1, proseguendo verso sud fino al confine con Pescara. Con i lavori di perforazione si è dato avvio alla realizzazione della barriera protettiva ai margini dei binari della ferrovia. Un'opera che l'allora presidente della commissione Lavori Pubblici, Mauro Orsini, volle fortemente durante il suo mandato nella legislatura guidata dal sindaco Maragno.

Con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti si va a contrastare il fenomeno dell'impatto acustico che i tanti cittadini residenti in prossimità della linea ferroviaria hanno subìto per decenni. Viene quindi esercitato il diritto alla salute e alla tranquillità come previsto da norme nazionali e comunitarie.