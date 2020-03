Cani si aggirano senza meta a Montesilvano, è allarme tra i passanti [FOTO]

Una situazione di potenziale pericolo viene segnalata a Montesilvano, dove alcuni passanti ci hanno informato della presenza di 2 cani vaganti sulla strada, in mezzo al traffico.

Si tratta di un simil pastore abruzzese e di un meticcio che si aggirano da soli, senza una meta, lungo via Verrotti, per la precisione all'altezza dell'ipermercato Oasi.

I cittadini, allarmati, chiedono che chi di dovere intervenga quanto prima perché gli animali in questione potrebbero finire sotto qualche auto in transito o, in alternativa, aggredire le persone che passano a piedi da quelle parti.

L'appello è rivolto anche agli eventuali padroni di questi due cani: se qualcuno dovesse riconoscerli, contatti quanto prima la nostra redazione.