Caso Tequila, sui banchi del Comune una proposta del Movimento dell'ex ministro Brambilla

Non si placano le polemiche sulla morte del cane Tequila. I ripetuti e stucchevoli scambi di accuse e responsabilità continuano a generare confusione e non aiutano a far emergere la verità.

Di certo le dure prese di posizione da parte di comitati e associazioni animaliste sono dettate da sete di giustizia e dalla volontà di conoscere l'esatta dinamica dei fatti.

Le notizie contrastanti apparse in queste settimane hanno contribuito ad alimentare le critiche.

Soltanto le autorità preposte, incaricate allo svolgimento delle indagini e della fase istruttoria, diranno se esiste nel caso specifico il presupposto di "necessità", che di fatto scagionerebbe l'agente della polizia municipale dall'accusa di reato penale. Sulla questione è intervenuto anche il Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla.

«Noi non eravamo lì, testimoni diretti», afferma il coordinatore dell'Abruzzo, Guido Mammarella, «e non vi sarebbe alcuna logica nè utilità nell'avvalorare o contraddire le diverse versioni, ma c'è da evidenziare come il ricorso allo spray urticante al fine di immobilizzare il cane, o frenarne la presunta aggressività, abbia in ogni caso rappresentato una scelta non corretta che ha probabilmente incrementato quello stato di forte tensione psicologica già accusata dall'animale ormai braccato, e ciò può aver dato origine a una reazione naturale di difesa».

Per affrontare emergenze di questo tipo bisogna conoscere alcune tecniche di approccio, frutto di una specifica formazione professionale. A tal proposito, il Movimento Animalista propone all'amministrazione comunale degli incontri con educatori cinofili qualificati, pronti a offrire le proprie competenze a beneficio degli operatori di sicurezza e delle forze di polizia.