Paura a Montesilvano, cane sbranato da un pitbull

Paura nella serata di ieri, venerdì 17 maggio, a Montesilvano, per un cane che è stato sbranato da un pitbull.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20:15 nel complesso Aires in viale Alberto D'Andrea nella zona del Porto Allegro.

La zuffa tra i due animali, entrambi di proprietà, è avvenuta dentro i giardini di uno dei palazzi nell'area dell'atrio a poca distanza dal portone.

La lite tra i due cani ha visto uno dei due, di taglia piccola, avere la peggio con la morte. Sul posto sono poi dovuto intervenire anche i carabinieri per cercare di sedare gli animi dei proprietari dei due 4 zampe. Per l'accaduto è stata sporta denuncia e sono in corso degli accertamenti da parte dei militari dell'Arma per eventuali responsabilità.