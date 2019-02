Pitbull soppresso dal vigile, sul web l'amaro sfogo della proprietaria

«Non ho più lacrime... Volevo solo presentarvi il mostro cattivo e indomabile che oggi avete ucciso e dirvi che oltre a un cane avete ucciso una persona».

Questo post, correlato da una foto molto significativa, è apparso sul profilo personale di C.D.A., la donna di Montesilvano proprietaria di Tequi, il pitbull che è stato abbattuto ieri, mercoledì 6 febbraio, con un colpo di pistola da un'agente della polizia municipale, intervenuto per difendere un passante e il suo cagnolino dall'aggressione del molosso.

L'episodio ha scatenato una dura polemica, con il popolo del web diviso tra colpevolisti e innocentisti. C'è chi condanna l'operato del vigile urbano, chi invece accusa la donna di incuria e trascuratezza per aver lasciato incustodito l'animale. Molti sono anche coloro che giustificano le drastiche modalità adottate e altri che puntano il dito sull'uso improprio e ingiustificato di un'arma, risultata poi letale.

Resta il fatto che la perdita di un cane è un dolore lacerante e non esistono in natura razze dall'indole feroce. Una vicenda che si trascina dietro strascichi negativi e pesanti ripercussioni e che mette in cattiva luce soggetti che non vanno etichettati come persone scriteriate e imprudenti.