Cane investito da pirata della strada e soccorso dai vigili del fuoco: appello per trovare il padrone - FOTO

Appello sul gruppo Facebook "Montesilvano" per trovare il possibile padrone di un cane investito ieri sera verso le 19,30 in via Chiarini, all'altezza dell'incrocio con via Medici e via Morelli.

Una ragazza ha infatti scritto un post in cui racconta come il cane sia stato investito da un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso: