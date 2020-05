Camillo Renzetti è il nuovo comandante della Stazione dei carabinieri di Montesilvano.

Renzetti, luogotenente carica speciale proveniente da Città Sant'Angelo, prende il posto del maresciallo maggiore Domenico Addesi che passa a Silvi.

Renzetti è stato salutato dal sindaco Ottavio De Martinis nel corso di una visita ufficiale a palazzo di città insieme al capitano Luca La Verghetta, comandante della Compagnia.

Il primo cittadino ringrazia anche il precedente comandante Addesi per il servizio prestato in questi anni e augura al nuovo comandante buon lavoro: “Un ringraziamento al maresciallo maggiore Domenico Addesi per l’attaccamento mostrato alla nostra città e per l’encomiabile lavoro svolto in questi anni. Al nuovo comandante desidero formulare i miei più sentiti auguri di buon lavoro e di buon insediamento. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale assicuro la massima collaborazione e sono certo che il luogotenente Renzetti, saprà interpretare il prestigioso ruolo nell’interesse esclusivo della città”.