Montesilvano, si rompe la caldaia all'Istituto Alessandrini: studenti e personale al freddo

Un problema di natura tecnica all'impianto di riscaldamento ha causato disagi durante il regolare svolgimento delle lezioni all'istituto tecnico Alessandrini di Montesilvano. Gli alunni sono stati costretti a stare in classe indossando giacche a vento per proteggersi dalla fredda temperatura che ha raggiunto i 12 gradi circa.

La modifica del decreto legislativo 311/0 6 indica in almeno 20 gradi il grado termico ideale per consentire l'accesso degli studenti negli edifici scolastici. Dal settore competente della Provincia di Pescara, l'architetto Mancini rassicura le famiglie affermando che il problema è stato risolto nella giornata odierna, pertanto non ci sarà nessuna sospensione dell'attività scolastica.