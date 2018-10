Montesilvano, girava in città con dei cacciaviti in tasca: denunciato

I Carabinieri di Montesilvano hanno fermato un uomo di Pescara, B.L. 39 anni, perché aveva con sé alcuni arnesi da scasso. Come prevede la procedura in questi casi, è stata formalizzata una denuncia in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 cp). Girare con cacciaviti e altri strumenti idonei a forzare serrature è da considerarsi reato, a meno che non si è in grado di giustificare l'uso legittimo di questi utensili da lavoro