Buoni spesa a Montesilvano, De Martinis spiega le modalità di assegnazione [VIDEO]

Il Governo ha stanziato per la città di Montesilvano un importo di poco superiore a 400 mila euro, da ripartire, secondo criteri stabiliti dalla giunta comunale, alle famiglie e ai lavoratori che non stanno producendo reddito in questa fase di emergenza da Coronavirus.

La suddivisione, che privilegia i nuclei familiari composte da una o più persone disabili, i titolari di partita iva ei commercianti, viene fatta equamente in rapporto alle esigenze delle famiglie.

Si tratta di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di beni e prodotti di prima necessità. Da domani, 1 aprile, sul sito istituzionale, verranno pubblicati gli esercizi commerciali che accettano i ticket e il modulo da riempire per la domanda di accettazione. Scadenza di presentazione fissata a venerdì 3 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.