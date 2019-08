Brignano a Montesilvano a caccia di pezzi da collezione dagli amici Vincenzo e Claudia

Un'amicizia che dura nel tempo e che si rafforza anche in questa occasione. Enrico Brignano protagonista dello spettacolo "Un'ora sola ti vorrei", di scena a Pescara in un doppio appuntamento, non manca mai di far visita ai suoi amici della Banca dell'Usato di Montesilvano ogni qual volta si trova da queste parti.

L'artista romano, oltre a nutrire particolare affetto e simpatia nei confronti di Vincenzo e Claudia gentile, è anche un cliente assiduo del più grande bazar del centro Italia che raccoglie migliaia di articoli retrò. In passato Brignano ha anche acquistato auto d'epoca e oggetti di antiquariato ed è sempre alla ricerca di qualche oggetto particolare. Anche in questa particolare circostanza lo show man è stato attirato da qualcosa in particolare, avviando trattative riservate per entrare in possesso di merce rara ed introvabile. Immancabile la foto con la responsabile legale dell'attività e con l'eclettico imprenditore pescarese.