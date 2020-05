Paura a Montesilvano: rinvenuta una bomba in un giardino in via Loira - FOTO

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Montesilvano per il rinvenimento di un ordigno in un giardino al civico 14 in via Loira. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, oltre al nucleo antisabotaggio dei carabinieri che si sono occupati di recuperare l'ordigno e spostarlo in spiaggia dove è stato fatto detonare come ha spiegato il consigliere comunale Marco Forconi.

L'area del lungomare e le strade limitrofe a via Loira sono state chiuse al traffico e messe in sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO