Bomba rinvenuta in un giardino a Montesilvano, si trattava di un fuoco d'artificio: gli aggiornamenti - FOTO - VIDEO

L'ordigno rinvenuto oggi pomeriggio in un giardino in via Loira, a Montesilvano, era un fuoco d'artificio. Lo hanno fatto sapere i carabinieri della compagnia di Montesilvano, guidato dal capitano La Verghetta, che sono intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco di Pescara.

Da Chieti è arrivato anche il personale del nucleo artificieri dei carabinieri, che si è occupato delle operazioni di bonifica e successivamente di detonazione del fuoco. La zona è stata chiusa al transito, compreso un tratto del lungomare. Non sono stati registrati danni a cose o persone.

