Paura a Montesilvano: ordigno artigianale esplode vicino all'auto di un carabiniere - FOTO

Tanta paura, ma pochi danni. Un boato scuote il silenzio nella tarda serata di oggi in via D'Agnese a Montesilvano. A provocare la violenta esplosione è stato un ordigno confezionato in maniera grossolana, almeno a giudicare dalle prime indagini compiute dalle forze dell'ordine.

Testimoni parlano di un individuo che si è dileguato in bicicletta pochi istanti dopo il botto. L'ordigno è stato posizionato vicino un'autovettura appartenente ad un militare dell'arma dei carabinieri. La macchina, una Citroen, risulta parzialmente danneggiata e con un vetro in frantumi che è stato presumibilmente rotto prima dell'atto intimidatorio, dal momento che a terra i colleghi del malcapitato carabiniere hanno recuperato un grosso martello.