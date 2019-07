Bomba davanti a un centro estetico di Montesilvano, l'amministrazione comunale: "Gravissimo gesto intimidatorio"

La bomba carta che la notte scorsa ha devastato un centro estetico di Montesilvano ha scosso tutta la comunità cittadina e l'amministrazione comunale ha espresso la sua solidarietà ai titolari.

A farlo, anche per conto del sindaco Ottavio De Martinis, è stato il consigliere comunale Marco Forconi che non esita a parlare di «gravissimo gesto intimidatorio».

«Montesilvano», sottolinea il consigliere comunale, «repelle questi atti criminali, che non hanno nulla di vandalico e, pur non vivendo situazioni emergenziali come quelle di Pescara, non viene assolutamente sottovalutato o sottodimensionato l'aspetto della sicurezza urbana».

Questo invece quanto sottolineato dal primo cittadino:

«Continueremo con grande determinazione la nostra azione per la sicurezza della città in collaborazione con le forze dell'ordine. Esprimo solidarietà per un grave atto che ha scosso l’intero quartiere e tutta la città di Montesilvano. Siamo certi in una repertina azione degli inquirenti, che grazie anche ad alcuni impianti di video sorveglianza nelle vicinanze del centro estetito, stanno risalendo agli autori del gesto. Ringrazio i carabinieri, i vigili del fuoco e tutti colori che in queste ore si sono adoperati per l’intervento».

Forconi fornisce anche qualche dettaglio sulle indagini scattate immediatamente dopo l'esplosione:

«Sono percorse alcune piste precise, attraverso le quali è possibile circoscrivere il campo d'azione ed è mantenuto il più stretto riserbo. Mi preme evidenziare la determinata ed immediata risposta delle forze dell'ordine, carabinieri in primis e con i quali c'è fittissima e proficua collaborazione istituzionale».



Gallery