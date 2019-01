Montesilvano, "Bocconcini avvelenati nella pineta": ma è un falso allarme

"Mi hanno appena detto che in pineta avrebbero buttato dei bocconi avvelenati. Nel dubbio, avviso". Il post, pubblicato nel pomeriggio di ieri su una community Facebook dedicata ai montesilvanesi, ha creato non poche preoccupazioni ai tanti cittadini che abitano a ridosso della riserva naturale di Santa Filomena e che abitualmente portano i cani a passeggio nell'area verde pubblica.

C'è chi sostiene di aver visto qualcuno scendere da una vettura e spargere piccoli tranci di cibo mischiati a sostanze ritenute pericolose. Nessuno però ha rinvenuto, raccolto e fatto analizzare nulla. Al comando dei carabinieri Forestali non è giunta nessuna segnalazione. I volontari del Dog Village e la Polizia Locale non sono stati in grado di intervenire in quanto i presunti testimoni non sono stati in grado di localizzare il punto esatto