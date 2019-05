Montesilvano, blitz in via Rimini: arresti per spaccio e furto di energia elettrica

Controlli a tappeto in via Rimini a Montesilvano, da parte dei carabinieri per contrastare lo spaccio di stupefacenti e l'occupazione abusiva di alloggi popolari. I militari hanno eseguito i controlli assieme alle unità cinofile di Chieti ed ai tecnici Enel. Un 35enne, D.M. è stato arrestato in quanto nella sua abitazione aveva allestito una vera centrale di spaccio con tanto di sistema di videosorveglianza. Rinvenuti 50 grammi di hashih e materiale per il confezionamento e taglio. Due coniugi sono stati denunciati per spaccio dopo essere stati trovati in possesso di eroina e cocaina.

Infine un cittadino italiano è stato denunciato per furto di energia elettrica.