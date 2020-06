Blitz nell'accampamento sotto il cavalcavia in via De Gasperi: rimossi materassi, mobili e rifiuti [FOTO]

Blitz anti degrado questa mattina a Montesilvano, dove la polizia locale assieme a Formula Ambiente ed al consigliere delegato alla sicurezza Forconi, ha eseguito un'operazione in via De Gasperi, sotto al cavalcavia di Santa Filomena, dove era presente un accampamento abusivo con mobili, materassi, cumuli di rifiuti. Dopo aver scoperto la situazione, il Comune si è subito messo in moto per risolvere il problema ed eliminare il degrado ripristinando condizioni igienico sanitarie accettabili e salvaguardando la pubblica incolumità.

Il sindaco De Martinis: