Blackout a Montesilvano, città al buio e proteste sui social

Salta la luce a Montesilvano. Per tutta la giornata odierna, in diverse zone della città, niente corrente elettrica ripristinata solo a fasi alterne. Il problema persiste e soltanto in serata il guasto dovrebbe essere riparato. Enel Distribuzione aveva avvisato la cittadinanza con una serie di cartelli esposti nei punti critici, adducendo l'interruzione forzata a lavori di ripristino della centrale. La situazione però è risultata essere più difficile del previsto e il ritorno alla normalità verrà garantito soltanto in serata, quando il guasto sarà risolto, salvo ulteriori imprevisti, entro le 21.

Il sindaco De Martinis, tramite il servizio di messaggistica Telegram, ha già provveduto ad informare la popolazione. Sui social, in particolare su Facebook, molti cittadini hanno protestato chiedendo spiegazioni e soprattutto i tempi di risoluzione dei problemi, scivendo messaggi e commentando nei gruppi dedicati alla città di Montesilvano.