Dramma a Montesilvano, acqua bollente cade su un bimbo di 16 mesi e lo ustiona: è grave

Un bimbo di 16 mesi O.R. , nato a Pescara e residente a Montesilvano, è in gravi condizioni a seguito delle ustioni riportate per un incidente domestico. Un pentolino con dell'acqua bollente, infatti, gli è caduto addosso nell'appartamento dove vive assieme ai genitori in via Bradano, ustionandolo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Ha riportato ustioni gravi di terzo grado sul 25% del corpo, in particolare su braccia, addome, petto e collo. Al momento dell'incidente in casa con lui c'era la madre. Le sue condizioni sono critiche, per questo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza a Roma, nel centro grandi ustionati del Policlinico Gemelli.