Bimbo di quattro anni smarrito in spiaggia e ritrovato dai Carabinieri

Attimi di apprensione ieri pomeriggio. La madre, una 42enne di Spoltore, in preda al panico ha iniziato dapprima a richiamare l'attenzione dei bagnanti per poi chiedere aiuto al 112. Per fortuna la vicenda si è conclusa positivamente